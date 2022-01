Bonne table à Caen. Saveurs délicates à L'Aperception

Les lumières sont tamisées, la cheminée allumée, les tables bien dressées. Le cadre du restaurant L'Aperception est douce et chaleureuse, avec la pierre de Caen bien mise en évidence et les poutres au plafond. Tristan Michel a ouvert son restaurant fin novembre 2021 et, à 27 ans, le chef a déjà un beau parcours derrière lui. "J'ai fait un apprentissage en alternance à La table de Manon à Ranville et au Café Mancel à Caen. Après, je suis parti un an en Angleterre dans des Palaces, puis je suis revenu en Normandie. J'ai travaillé dans le restaurant étoilé L'Intuition à Saint Lô, à La Villa Eugène à Caen et enfin La Ferme de Billy à Rots." Après ces différentes expériences, le jeune chef a eu l'occasion d'ouvrir son propre établissement à la place de La Courtine, rue Caponière à Caen.

Gourmand et raffiné

À la carte, peu de choix, un signe de qualité selon moi. Pour ce premier restaurant de l'année, je décide me faire plaisir et opte pour le menu entrée, plat, dessert. Malgré l'hésitation entre les différentes propositions qui me font de l'œil, j'arrête mon choix sur le velouté de légumes, lard de Bayeux, salade d'herbes fraîches en entrée. Excellent. "Ma cuisine est un mélange de toute mon expérience avec du traditionnel, du gastronomique, du terroir. Je veux travailler avec de bons produits normands pour en faire quelque chose de beau avec différentes inspirations de cuisine." Pour le plat, ce sera poulet normand, champignons, mousseline de butternut à la moutarde à l'ancienne et sauce à l'oseille. "Je veux que ce soit gourmand et raffiné à la fois", précise le chef. C'est chose faite, c'est un régal pour les papilles. De plus, "95 % des produits sont locaux". Exemple avec les légumes qui viennent de la ferme GonneGirls, à Gonneville-en-Auge. Pour finir mon repas, je me laisse tenter par la pomme caramel, crumble et glace yaourt. Le menu complet m'aura coûté 29 euros.

Pratique. L'Aperception, 16, rue Caponière à Caen. Ouverture du mardi soir au samedi soir. Tél. 02 31 79 19 16.