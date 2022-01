Normandie. Covid-19 : le dépistage en officine, "c'est la folie" témoigne Franck Blandamour

C'est un nouveau record que l'Agence régionale de santé a enregistré dans la soirée du mardi 4 janvier : la Normandie affiche un taux d'incidence de 1 471 cas positifs pour 100 000 habitants, soit + 243 % en une semaine. Elle est désormais la région métropolitaine où le taux d'incidence progresse le plus.

Une contagiosité qui pousse de nombreux Normands à se faire dépister en pharmacie… Encore faut-il pouvoir suivre la cadence, comme en témoigne Franck Blandamour, président de l'Ordre des pharmaciens de Normandie : "C'est extrêmement compliqué, puisqu'on fait du dépistage et de la vaccination en quantités assez importantes, mais on finit par manquer de bras… Après les fêtes, tout le monde veut se faire dépister, on a beaucoup de cas positifs, on est quasiment tous à 30 %, c'est la folie. Et on n'a pas assez d'autotests, on n'a pas de dates de livraison…" Cette pénurie en autotests dure depuis trois semaines, selon lui. "On n'avait pas anticipé cette demande, ni les annonces du week-end dernier avec le nouveau protocole de dépistage."

Dans sa propre officine située à Mortain, Franck Blandamour a enregistré dix tests positifs mardi 4 janvier, sur 28 dépistages. "Alors que d'habitude on tournait à trois cas positifs, ça explose dans le sud-Manche" poursuit-il.