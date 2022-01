Avranches. Trois chefs de service de l'hôpital lancent une pétition

L'épidémiologiste Emmanuel Piednoir, l'anesthésiste Frédéric Godde et le chirurgien viscéral et digestif Laurent Plard ont lancé, lundi 3 janvier, une pétition, dans laquelle ils expriment leurs inquiétudes alors que "le tissu soignant public ou libéral est en grande difficulté comme dans beaucoup de territoires". Leur établissement est confronté depuis plusieurs mois à de grosses difficultés, en grande partie à cause du manque de personnel. Les trois chefs de service réclament des moyens financiers supplémentaires, un meilleur maillage territorial de la médecine de ville et une meilleure collaboration avec l'Agence régionale de santé. 48 heures après sa mise en ligne sur change.org, leur pétition avait déjà recueilli plus de 700 signatures.