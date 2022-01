Isigny-sur-Mer. Trois personnes étaient mortes dans l'accident, le chauffard condamné

Sept mois après le dramatique accident qui avait coûté la vie à trois personnes et blessé grièvement trois autres passagers, à Isigny-sur-Mer, le chauffard à l'origine de la collision était jugé, mardi 4 janvier, à Caen. Ce dimanche 20 juin, en plein après-midi, le jeune homme de 26 ans, ivre au volant de sa voiture, avait doublé à une vitesse excessive (probablement à plus 120 km/h) sur une départementale, allant percuter violemment une voiture qui arrivait en face. Son passager et ami allait y laisser la vie, tout comme le couple de septuagénaires qui se trouvait à l'avant de l'autre voiture.

À l'audience, le prévenu, sans antécédents judiciaires, a affirmé ne se souvenir de rien. Le procureur a requis la peine maximale à son encontre, cinq ans de prison dont quatre ans ferme, et l'impossibilité de repasser le permis avant 2031. Finalement, le tribunal l'a condamné à 4 ans de prison, dont une année ferme. il pourra repasser le permis dans un an.

Le parquet pourrait faire appel de cette décision.