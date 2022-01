Orne. Covid-19 : des doses de rappel du vaccin dans les centres de secours

Cela avait déjà été le cas durant la semaine avant Noël. À partir de mardi 4 janvier, plusieurs centres de secours des sapeurs-pompiers de l'Orne se transformeront en centre de vaccination, de 9 heures à 19 heures, uniquement pour administrer la dose de rappel contre la Covid-19.

Mardi 4 janvier, les personnes âgées de 18 ans et plus pourront se présenter au centre de secours d'Alençon.

Seules les personnes qui sont âgées de 30 ans et plus pourront se présenter au centre de secours de Flers.

Jeudi 6 janvier, la dose de rappel sera administrée dans les centres de secours d'Argentan (uniquement pour les personnes âgées de 18 à 30 ans) et de L'Aigle (uniquement pour les 30 ans et plus). Samedi 8, ce sera dans les centres de secours d'Alençon (pour tous les plus de 18 ans), de Mortagne (pour les plus de 30 ans) et de Domfront (pour les 18/30 ans).

Dans tous les cas, ce sera uniquement sur rendez-vous, à prendre sur sdis61.fr. Il faudra venir muni de sa carte vitale, de sa carte d'identité, ainsi que d'un stylo.