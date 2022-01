Orne. Covid-19 : difficile application du télétravail dans les petites entreprises

Depuis lundi 3 janvier, le télétravail devient obligatoire, à la suite des annonces faites par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Désormais, tous les salariés qui le peuvent doivent télétravailler trois, voire quatre jours par semaine, sous peine d'une amende de mille euros. Mais la règle semble difficile à appliquer dans l'Orne, où le tissu économique est composé de petites entreprises.

"On a beau tourner ça dans tous les sens, cela est tout simplement inapplicable", explique Bruno Baloche, président de la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment et président de la Chambre départementale des métiers et de l'artisanat. Les professionnels du bâtiment en sont à la onzième version du protocole sanitaire à appliquer par leurs salariés. Mais gel, masque, distanciation et bon sens l'emportent souvent sur la technocratie, par exemple en faisant livrer les matériaux sur les chantiers pour éviter de se réunir dans les négoces, ou en effectuant travaux ou réparations chez les clients en l'absence de ceux-ci.