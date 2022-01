Port-Bail-sur-Mer. Circulation perturbée sur la route touristique pendant six mois

Des travaux importants ont commencé lundi 3 janvier, sur l'un des axes les plus fréquentés du département de la Manche, la D 650, plus connue sous le nom de route touristique, qui longe la côte ouest de la Manche. Deux grandes buses situées sous la chaussée dans le havre de Port-Bail-sur-Mer doivent être remplacées et, pour la bonne tenue des travaux, l'axe doit être totalement coupé entre le rond-point de Port-Bail et la route menant à la plage de Lindberg. Des déviations ont été mises en place, la principale par Lessay et La Haye-du-Puits, les autres permettant un accès aux communes proches de la mer comme Denneville ou Saint-Germain-sur-Ay. Les travaux doivent durer six mois s'ils ne sont pas perturbés par les intempéries.