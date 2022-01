Le Havre. La piscine de Caucriauville va faire peau neuve

La piscine de Caucriauville au Havre va se moderniser. Mi-janvier, des travaux vont débuter pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Il faut dire que l'équipement, livré en 1976, a besoin d'un coup de jeune. Les travaux vont durer jusqu'à la fin de l'année 2022. La piscine sera fermée au public le temps du chantier.

Réduire les consommations de chauffage, d'électricité et d'eau

Les travaux visent à réaliser des gains énergétiques annuels en réduisant les consommations de chauffage (-51,3 %), d'électricité (-17,5 %) et d'eau (-25 %). Pour y parvenir, les travaux concerneront l'ensemble du bâtiment. L'intérieur, l'extérieur et la toiture seront isolés. La charpente sera traitée et les simples vitrages remplacés. Une opération de désamiantage des menuiseries sera entreprise ainsi que le remplacement de nombreux équipements comme les luminaires du bassin.

De plus, la piscine sera raccordée au réseau de chaleur urbain Le Havre sud, dont l'alimentation sera assurée à 80 % en énergie renouvelable d'ici avril 2023.

Le chantier portera également sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.