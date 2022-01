Bolbec. Affaire des pompiers harcelés, un nouveau procès en fin d'année

Cette affaire n'en finit pas. Tout a commencé en 2001, par le suicide d'un pompier volontaire à la caserne de Bolbec. En 2008, ils sont trois à porter plainte (Renaud Blanc, Dominique et Stéphane Burel) contre leur chef de centre pour harcèlement. Depuis, les péripéties judiciaires se sont succédé, entre non-lieu et renvoi de l'affaire entre différents tribunaux.

Le 12 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné le SDIS 76 à indemniser les trois sapeurs-pompiers volontaires. Le 25 mars 2019, le tribunal correctionnel du Havre a condamné l'ex-chef de centre à une peine de six de prison avec sursis. Ce dernier a fait appel et, le 14 octobre 2020, la cour d'appel de Rouen s'est jugée incompétente dans ce dossier et a évoqué la nullité de la condamnation. Les parties civiles ont fait appel de la décision auprès de la cour de cassation. Cette dernière a ordonné, le 19 octobre 2021, la tenue d'une nouvelle audience devant le tribunal de Rouen.

La date du procès vient d'être fixée. L'audience se tiendra le 7 novembre 2022.