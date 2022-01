Coupe de France. Pas d'exploit cette saison pour Quevilly Rouen Métropole

Dans un stade Robert Diochon qui affichait guichets fermés depuis quelques heures, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole n'auront pas réussi à s'imposer face à la formation de Ligue 1 l'AS Monaco en s'inclinant sur le score de 3-1 le dimanche 2 janvier 2022.

Une première mi-temps prolifique

Les supporters venus s'amasser en masse dans les tribunes auront quand même eu l'occasion de s'enflammer après un début de match plutôt convaincant des Rouges et Jaunes qui parvenaient à se créer quelques situations franches sans parvenir à ouvrir la marque. Justes techniquement, les adversaires du jour reprenaient peu à peu le contrôle de la partie et sur une bonne percée monégasque, l'attaquant se retrouvait fauché ce qui provoquait un penalty bien transformé par l'international français Ben Yedder (33è minute). Un but qui allait déstabiliser les Normands qui encaissaient un second but quatre minutes plus tard sur une nouvelle entrée dans la surface de Kevin Volland qui piquait son ballon 2-0. Malgré ce net avantage, les joueurs de Bruno Irlès n'allaient pas lâcher le match et revenaient juste avant la mi-temps sur une magnifique frappe à l'entrée de la surface de Sidibé qui finissait en plein dans la lucarne 2-1 et redonnait espoir à tout un stade. Au retour de la pause, les Monégasques reprenaient le contrôle du match et peu avant l'heure de jeu faisaient le break sur un nouveau but de Volland 3-1. Les Rouges et Jaunes ne reviendront jamais dans la partie et sont éliminés sur ce score logique. QRM reprendra donc sa marche en avant en Ligue 2 dès ce samedi face à Bastia avec Bruno Irlès, ou pas, qui n'a pas nié les contacts avec Troyes mais qui n'est pas encore annoncé partant.