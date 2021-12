Orne. Covid-19 : le port du masque devient obligatoire

La cinquième vague se poursuit après les fêtes de Noël et pousse le gouvernement à prendre de nouvelles mesures sanitaires.

La préfecture de l'Orne a pris de nouvelles décisions jeudi 30 décembre. Voici la liste :

Mesures applicables entre le vendredi 31 décembre et le 24 janvier inclus dans le département de l'Orne :

• Le port du masque est rendu obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus se déplaçant sur la voie publique, dans les limites définies par les panneaux d'entrée et de sortie des agglomérations de l'ensemble des communes du département.

• Les activités de danse festive sont interdites dans l'ensemble des Etablissements recevant du public (notamment les salles polyvalentes et les salles des fêtes). Cette mesure vise à limiter les risques de contagion d'une part, et à éviter les contournements de pratiques d'autre part, compte tenu de l'interdiction faite aux discothèques, bars et restaurants de pratiquer cette activité.

"Ces mesures sont nécessaires pour freiner la propagation du variant Omicron. Leur application fera l'objet de contrôles par les forces de la police et de la gendarmerie nationales, qui mettront en place un dispositif renforcé à l'occasion de la nuit du 31 décembre", met en garde la préfecture de l'Orne.

Mesures applicables entre le 31 décembre et le 2 janvier dans le département de l'Orne :

• Les établissements recevant du public titulaires d'une licence de débits de boissons à consommer sur place ou à emporter devront fermer leurs portes au plus tard à 2 h du matin (nuits du 31 décembre au 1er janvier et du 1er au 2 janvier).

• Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont interdits (cette interdiction ne vise pas la fréquentation habituelle des centres-villes).