Saint-Lô. Le meeting du bout de l'An nage dans le bonheur en 2021

Comme presque tous les évènements, il avait été annulé en 2020. Le meeting du bout de l'An est de retour les mardi 28 et mercredi 29 décembre, au centre aquatique de Saint-Lô. "Nous sommes ravis de pouvoir le faire, même avec quelques contraintes, nous avons cru encore devoir annuler", indiquait Sandrine Françoise, coprésidente du cercle des nageurs du Pays Saint-Lois, au premier jour du meeting. 225 jeunes nageurs venus de toute la France sont réunis pour le traditionnel dernier rendez-vous de l'année. "Un meeting national où on vient chercher une performance et parfois des records nationaux ou régionaux", vante Sandrine Françoise. Parmi les nageurs présents, le local de l'étape Sofiane Meslier, qui a récemment brillé aux championnats de France jeunes.

