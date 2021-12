[Insolite] Caen. Un fan tourne un clip pour interpeller Orelsan et faire dédicacer un album

C'est une histoire qui se déroule entre Grenoble et Caen. Cette fable pourrait presque passer pour un conte de Noël même si pour l'heure, la fin n'est pas encore connue.

Faut que je vous raconte la folle histoire de cette fin d'année et comment j'ai reçu le plus beau cadeau de Noël de toute ma vie. — BBallchannel (@bballchannel) December 26, 2021

Vivant à Grenoble, le propriétaire du compte Twitter @Bbalchannel est instituteur et a une fille, Margot, fan d'Orelsan. Apprenant la séance de dédicaces du rappeur normand au stade d'Ornano le 20 novembre dernier, cet enseignant grenoblois n'a pas hésité à solliciter Mathias, un de ses confrères et ami caennais, pour faire dédicacer un album et l'offrir à sa fille à Noël.

En Normandie, Mathias va patienter quatre heures avant de voir les portes du stade d'Ornano se refermer devant lui au moment d'approcher l'artiste. Passée la déception, l'enseignant normand imagine un plan B. Il envoie un album vierge à Orelsan par voie postale, album qui n'est pour l'heure pas encore revenu.

A l'approche de Noël, Mathias a de la ressource. Il a écrit un rap et réalisé un clip avec son fils pour interpeller Orelsan. Un clip tourné en Normandie où l'on reconnait notamment Luc-sur-Mer ou le stade d'Ornano. Masqué comme le chanteur sur la pochette de Le Chant des Sirènes et capé d'une reproduction du drapeau de Civilisation, Mathias rape "ouvre ta boîte aux lettres Orel" pour tenter de faire avancer la situation.

Affaire à suivre ! Si le rappeur caennais ne répondait pas à cette sollicitation, la morale de cette belle histoire restera la force de l'amitié.