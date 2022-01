Le Havre. Elle dessine et raconte le monde maritime

La Maria (37 ans) vit au Havre depuis ses 25 ans. Cette mère de famille, illustratrice de profession, est une véritable amoureuse du monde maritime. Cela lui vient certainement de son père, commandant de marine marchande sur des pétroliers et des porte-conteneurs. Originaire de la région parisienne, elle a beaucoup fréquenté Le Havre et Fécamp dans sa jeunesse, ayant de la famille sur place. Avant son installation dans la cité Océane, elle a été libraire pendant sept ans dans une structure maritime à Paris. "Je m'occupais des documents techniques du Service hydrographique de la Marine. Je corrigeais les cartes, je m'occupais aussi de la mise à jour des instructions nautiques pour les navigateurs."

Valoriser le patrimoine

C'est au Havre que Marie Candas a fait mûrir son projet de maison d'édition. Elle avait déjà sorti un livre pour enfants (Le tour du monde d'une belette) et beaucoup illustré pour des entreprises et des associations. Les éditions du Petit Camin ont vu le jour début 2020. "L'idée est de valoriser le patrimoine maritime local au travers de petites parutions originales. C'est sérieux et pertinent, mais toujours avec un ton léger. Je pense que tout un chacun a besoin de petits ouvrages ludiques pour permettre de s'approprier facilement les connaissances."

C'est ainsi qu'à vu le jour l'ouvrage "Pessons et rocailles d'cheu nous !". Un livre dépliant pour recenser les espèces de notre côte. On lui doit aussi "Chansonnier des gens de mer". Le livre reprend des chants marins avec des QR Code pour pouvoir les écouter. La Maria veut du ludique. Elle fait via ses illustrations. "Je travaille à la plume. Ça permet un trait léger et vif. C'est simple et précis à la fois."

Mettre en avant les gens

Marie Candas veut transmettre sa passion de la mer. "J'ai toujours navigué. Pour moi, la mer est une évidence. C'est une question de feeling, de bien-être. Il y a plein de passions dans la passion. Quand on parle de la mer, on parle aussi du chant, des poissons, des gens. Il se passe plein de choses sur les pontons. Moi qui aime voir le côté merveilleux et le bien, on trouve plein de choses à valoriser." Dans ses ouvrages, La Maria veut être une passeuse de témoins. "Les rencontres, c'est exactement l'idée de la maison. Je veux travailler avec des acteurs locaux qui ont des tas de choses à dire et qui ne sont pas forcément mis en avant. Je profite du hasard des rencontres sur les pontons pour parler des choses d'ici."

Pratique. Éditions du Petit Camin, www.la-maria.fr.