Caen. Stade nautique : le bassin intérieur fermé jusqu'au 6 février

Il va falloir patienter encore un peu pour se jeter à l'eau. Le bassin intérieur de 25 mètres du stade nautique Eugène Maës à Caen est fermé au grand public, a minima pendant deux mois, jusqu'au 6 février inclus. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'intégralité des créneaux scolaires, les créneaux clubs ainsi que l'école de l'eau habituellement prévus dans la piscine de la Grâce de Dieu sont transférés au stade nautique. Fin novembre dernier, la piscine de la Grâce de Dieu a été victime d'une inondation dans la chaufferie et contrainte de fermer ses portes. D'importants travaux de réparation et de nettoyage des bassins ne permettront pas de rouvrir l'équipement avant les vacances d'hiver. Il faudra patienter le 21 février 2022.

En attendant, l'offre de cours d'apprentissage est suspendue. Elle reprendra pour 15 séances à compter de la date de réouverture. Il sera possible de se réinscrire les lundi 24 et mardi 25 janvier, de 17 heures à 19 h 30 ou de s'inscrire pour la première fois les mercredi 26 et jeudi 27 janvier aux mêmes horaires, directement sur place.

