Cherbourg-en-Cotentin. Noël : distribution de cadeaux aux Restos du Cœur

Une distribution de cadeaux de Noël pour les enfants (jusqu'à 11 ans) avait lieu mercredi 22 décembre, dans l'un des centres des Restos du Cœur, situé près du Point S. Au total, 103 colis, pour le même nombre d'enfants, ont été soigneusement préparés par les bénévoles. "On donne des jouets adaptés au plus près à l'âge des enfants concernés. Ils ont tous ont été donnés, soit par des particuliers, soit par des entreprises quand il y a des surplus et qu'elles nous les amènent", explique Catherine Potier, responsable du centre.

C'est Sylvie Bernard, bénévole, qui est chargée de donner, à chaque famille bénéficiaire, un sac en papier ou en plastique rempli de jouets. "1 an [correspond à l'âge de l'enfant]. Vous avez un dinosaure, une peluche, un puzzle, un livre…", commence-t-elle à énumérer. Parmi les parents bénéficiaires, Arinata, maman d'un petit garçon de 14 mois… "Déjà, j'étais surprise de voir qu'il avait droit à des jouets, car ce n'était pas sûr que j'aurais pu lui offrir. Ça me va droit au cœur !", déclare-t-elle à la sortie du centre. De son côté, Emmanuel va pouvoir faire plaisir à ses deux petits garçons de 2 et 6 ans. "Je vais les cacher en arrivant à la maison, les emballer et leur faire la surprise le 25 !"

Au total, 188 foyers sont inscrits dans ce centre des Restos du Cœur.