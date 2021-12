Normandie. Bientôt la fin des péages sur l'autoroute A 13 ?

Le groupe Sanef (Société des autoroutes du nord et de l'est de la France), en partenariat avec l'État, a annoncé mercredi 22 décembre le lancement officiel du projet Autoroute en flux libre Paris Normandie, qui vise à convertir les 210 kilomètres entre Paris et Caen (A 13 et A 14) en flux libre.

Cela ne veut pas dire que l'autoroute va devenir gratuite. L'autoroute Paris Normandie (A 13 et A 14) sera en France le premier axe autoroutier entièrement transformé en péage flux libre. Le projet consiste à déconstruire les barrières de péage existantes et à les remplacer par des portiques qui détecteront le passage des véhicules. Les usagers circuleront ainsi à la vitesse autorisée sans ralentir ni s'arrêter pour s'acquitter du péage. La facturation se fera via votre badge d'autoroute ou par envoi via votre plaque d'immatriculation. L'objectif est de fluidifier le trafic et de réduire les émissions de CO 2 . La mise en service est prévue pour décembre 2024.

Le groupe Sanef avance quelques chiffres :

1,7 million d'heures de conduite économisées chaque année, soit le temps de travail de 1 300 salariés.

9,5 millions de litres de carburant économisés chaque année, soit la consommation annuelle de 11 000 voitures.

3,8 millions de kWh économisés chaque année, soit la consommation annuelle d'une ville de 1 500 habitants.

Environ 30 000 tonnes de CO 2 économisées, soit 30 000 vols allers/retours Paris-New York.

28 hectares d'emprise au sol libérés par l'autoroute, soit l'équivalent de 40 terrains de foot.