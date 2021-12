Loto du patrimoine. 151 000 €, un joli cadeau pour l'abbaye de La Lucerne-d'Outremer

C'est un sacré cadeau de Noël qu'a reçu Virginie Parmentier Thebault, la responsable administrative, financière et culturelle de la fondation de l'abbaye de La Lucerne-d'Outremer, lundi 20 décembre.

Retenu dans le cadre de la mission Bern et du Loto du patrimoine, le monument manchois va recevoir 151 000 € afin que soit mené à bien un chantier urgent, celui de la rénovation des toitures du chœur et des transepts nord et sud de l'abbatiale. Ce dernier sera réalisé par des entreprises spécialisées dans ce genre de rénovation, avec notamment des ardoises d'Espagne.

Le transept sud date du XIIe siècle, il abrite les grandes orgues de l'abbatiale et sa toiture laisse entrevoir des failles.

Pour boucler le budget des travaux, estimé à plus de 430 000 €, la fondation va avoir recours à un financement participatif. "Il sera lancé sur les réseaux sociaux en début d'année, avec la collaboration de la Fondation du patrimoine", précise la responsable du site.

Le chœur, véritable joyau de l'abbatiale, verra sa toiture rénovée, elle aussi.

Quant aux travaux, ils pourraient débuter "en 2022, pour une fin de chantier début 2023".