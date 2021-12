Diocèse de Rouen. Pour Mgr Lebrun, archevêque : "À Noël, n'hésitons pas !"

En ce jour de Noël, samedi 25 décembre, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, adresse son message intitulé cette année "À Noël, n'hésitons pas !" Le voici retranscrit en intégralité.

Le message de Noël

"Vous connaissez l'histoire ! Il y a celle attendrissante que la crèche raconte, avec son âne et son bœuf, ses étoiles, sa mangeoire et sa paille, ses bergers et bientôt ses mages, et surtout Marie, Joseph, et l'enfant Jésus. Une histoire qui concerne beaucoup de monde ou, plus exactement, le monde entier avec ses astres, ses animaux, son environnement, et l'humain si beau quand il naît. C'est déjà l'heure du développement intégral. Êtes-vous prêts à participer à l'écologie divine ? Amis, n'hésitons pas !

Il y a celles plus diverses que l'on trouve dans les contes, les chansons, les livres pour enfants, parfois même dans un film. Ces récits font comprendre que l'histoire d'il y a 2000 ans est entrée dans l'histoire de l'humanité pour chaque siècle, chaque année, chaque culture, chaque famille. C'est pour vous que Noël est raconté cette année encore. Par votre présence, votre joie et votre tendresse, serez-vous les auditeurs, mieux les acteurs de Noël 2021 ? Amis, n'hésitons pas !

Il y a celle que vous avez dans votre cœur, un Noël coloré par votre vie. Le souvenir d'une joie particulière, d'un jour magique, d'une lumière ou d'une prière merveilleuse ou bien le rêve d'un moment de paix, d'une belle réunion de famille, d'une naissance à un monde nouveau, d'une terre sans tristesse. C'est pour que Dieu-d'amour habite votre vie que Noël est encore célébré au seuil de l'année 2022. Le voulez-vous ? Amis, n'hésitons pas !

Ouvrons nos cœurs à Jésus et à son Évangile, pour bâtir nos rêves à partir de la réalité, celle de l'humanité qui avance cahin-caha, celle de Dieu qui nous aime si fort qu'il nous donne son Fils, lumière des nations, espérance au-delà de toute espérance, Jésus !

Vous connaissez l'histoire ! Vivons-la, célébrons-la, offrons-la !

Joyeux Noël à vous et vos proches."