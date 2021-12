Seine-Maritime. Des places d'hébergement supplémentaire pour les sans-abri

Des places d'hébergement supplémentaire pour les sans-abri ont été ouvertes depuis le lundi 20 décembre en Seine-Maritime. La préfecture a, en effet, déclenché le niveau temps froid du plan hivernal compte tenu des températures prévues jusqu'au lundi 27 décembre.

Ouvertures de gymnase

À Rouen, le gymnase Graindor, pour l'accueil des hommes isolés, et le site Collette Yver, pour les femmes, familles et enfants, sont ouverts.

Au Havre, le gymnase Jacques Monod ouvre dès le mardi 21 décembre pour tous les publics. La fondation de l'Armée du Salut, sur le site du Phare, et l'association Femmes et familles en difficulté ont été mobilisés pour la première nuit du lundi 20 au mardi 21 décembre.

Si besoin, des places en hôtel peuvent être mobilisées à Fécamp, Elbeuf et Dieppe notamment. "Le Samu social, les services de secours et les forces de l'ordre repèrent et orientent vers l'accueil téléphonique du 115 les personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif", rappelle la préfecture de la Seine-Maritime.