Lillebonne. Contrebande : un réseau démantelé à la suite d'un appel anonyme

A la suite d'un appel anonyme dénonçant une affaire de contrebande de tabac, la police nationale a mis fin à un petit réseau à Lillebonne.

Les policiers ont ouvert une enquête et ont procédé à deux jours de surveillance, mercredi 15 et jeudi 16 décembre.

Les forces de l'ordre ont ainsi constaté la livraison de sept cartons de pots à tabac. Ils ont procédé à l'interpellation de l'acheteur et, par la suite, de deux autres personnes. Les perquisitions menées alors ont permis de saisir une centaine de pots à tabac, ainsi que 100 grammes de cannabis et plus de 1 600 euros en liquide.

Les trois mis en cause dans cette affaire seront prochainement convoqués par la justice.