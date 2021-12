Loto du patrimoine. 84 000 € d'aide pour l'église Notre-Dame à Hodeng-Hodenger

Une centaine de sites partout en France vont profiter de 18,7 millions d'euros d'aide de la part du Loto du patrimoine. Le montant précis, alloué à chaque projet, a été dévoilé lundi 20 décembre.

En Seine-Maritime, l'église Notre-Dame à Hodeng-Hodenger va ainsi bénéficier de 84 000 euros. Cette somme vient compléter les autres aides perçues dans le cadre des travaux visant à conserver cet édifice qui renferme des fresques du XIIIe siècle.

Au total, plus de 372 000 euros sont nécessaires pour mener à bien ce chantier. Un financement est ouvert sur le site de la Fondation du patrimoine et l'aide reçue dans le cadre du Loto du patrimoine va permettre d'atteindre plus rapidement cet objectif.

"Cette chapelle, dédiée à Notre-Dame, est une élégante construction romane en moellons de calcaire couverte de petites tuiles plates. Elle aurait été édifiée par des moines venus d'Angleterre, après la conquête de Guillaume le Conquérant", détaille la Fondation du patrimoine.