Près de Caen. Six personnes impliquées dans un accident de la route

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus dimanche 19 décembre, aux alentours de 18 heures, pour un accident de la route sur l'A 84, près de Saint-Georges-d'Aunay, dans le sens Caen-Rennes. Le bilan de l'opération a fait état de trois véhicules et de six personnes impliqués. Une femme de 69 ans a été désincarcérée de son véhicule puis transportée en urgence relative au CHU de Caen. Un homme de 55 ans et une femme de 61 ans ont eux aussi été conduits en urgence relative vers l'hôpital de Caen. Une femme de 95 ans a quant à elle été emmenée en direction du centre hospitalier de Saint-Lô. Les deux dernières victimes de la collision, un homme et une femme de 25 ans, ont été véhiculées, eux aussi en urgence relative, vers l'hôpital de Bayeux. L'axe a été fermé dans le sens Caen-Rennes le temps de l'intervention et une déviation a été mise en place. L'opération a nécessité la mobilisation d'une vingtaine de sapeurs-pompiers en provenance des centres de secours de Villy-Bocage, Aunay, Caumont et Caen Couvrechef. Les gendarmes se sont également rendus sur place.