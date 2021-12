Basket (Ligue 2 féminine). US La Glacerie - US Mondeville : grand écart pour le derby

125 kilomètres et sept victoires séparent La Glacerie de Mondeville. Le déplacement des Calvadosiennes dans la Manche, samedi 18 décembre, pour le compte de la 11e journée de Ligue 2 féminine de basket sera le plus court de la saison, c'est certain. Mais à part leur région, tout sépare les deux formations. L'une, Mondeville, est programmée pour retrouver la Ligue féminine et a réussi son début de saison avec huit victoires pour deux défaites. L'autre, La Glacerie, lanterne rouge, n'espère pas autre chose qu'un maintien et devra pour cela redoubler d'énergie après un début de saison manqué avec une seule petite victoire pour neuf défaites. Ce duel, c'est également la moins bonne attaque du championnat contre la meilleure défense et inutile de préciser les rôles. Oui mais voilà, cette rencontre a tout d'un piège pour Mondeville qui veut retrouver son fauteuil de leader (chipé par Reims en match avancé de cette 11e journée) face à une équipe qui n'a rien à perdre et qui voudrait enchaîner, une semaine après sa première victoire contre Calais. Coup d'envoi à 20 h.