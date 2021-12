Football (National 1) . Un début de saison en demi-teinte pour l'US Avranches

La position de l'US Avranches au classement du championnat de N1 résume parfaitement son début de saison. Les hommes de Frédéric Reculeau vont passer les fêtes dans le ventre mou, en 9e position avec un bilan légèrement déficitaire de sept défaites pour six victoires et trois matchs nuls, en 16 journées, le tout ponctué par une élimination (beaucoup trop) précoce en Coupe de France. Alors qu'il reste un seul match aller à disputer en championnat - ce sera pour débuter 2022 - les Manchois ne sont plus au contact des premiers (11 points de retard sur le barragiste) mais ils ne sont pas véritablement sous la pression de la zone rouge (6 points d'avance sur le premier relégable). Reprise le vendredi 7 janvier avec la réception du Mans.