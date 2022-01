Argentan. Le rappeur Kery James milite pour la réussite des jeunes des quartiers

Né en Guadeloupe de parents haïtiens, Kery James a grandi dans une banlieue de Seine-et-Marne. Il monte son premier groupe à treize ans, avant une carrière solo dans les années 2000. Ses textes évoluent vers un rap moins rebelle, plus construit. En 2017, il s'essaie à l'écriture dramatique avec À vif, joute verbale sur la situation des banlieues. J'rap encore est son huitième album.

Kery James entame une nouvelle tournée de concerts acoustiques, shows intimistes pour mettre en valeur une plume et une voix dont la poésie, le talent, la puissance émotionnelle et la pertinence du propos se hissent bien au-delà de la sphère du hip-hop. Le pape du rap français revisite les titres les plus poignants de son répertoire. Immense auteur, puissant interprète, figure de proue du rap politique, Kery James est un artiste engagé qui milite pour l'émancipation et la réussite des jeunes dans les quartiers populaires.

Pratique. Kery James, vendredi 28 janvier à 20 heures, au Quai des Arts.