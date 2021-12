Le Havre. Médine de retour sur scène au Tetris

Le Tetris étoffe sa programmation 2022 avec Médine. Le rappeur du Havre remontera sur scène le vendredi 11 février, un peu plus d'un an après la sortie de son dernier album studio. "Un show explosif et qui, encore une fois, ne laissera personne indifférent", promet la salle de spectacle.

La dernière fois que le Havrais était monté sur scène dans l'agglomération, c'était à l'occasion des trente ans de l'espace culturel de la Pointe de Caux, à Gonfreville-l'Orcher. Une prestation alors sans public, en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid-19, mais diffusée sur les réseaux sociaux.

La billetterie pour le concert du vendredi 11 février 2022 est d'ores et déjà ouverte sur le site du Tetris.