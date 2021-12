Covid-19. Trois cas de variant Omicron détectés en Normandie

Alors que Noël approche, la situation sanitaire ne semble pas s'améliorer en Normandie. Trois cas de variants Omicron ont été détectés dans la région, a indiqué l'Agence régionale de santé en Normandie mardi 14 décembre au soir. Ces personnes, qui n'ont aucun lien entre elles, résident dans la Manche et en Seine-Maritime. Elles ont toutes observé un isolement strict depuis leur dépistage. "Leurs entourages et contacts à risque ont également été testés et isolés", précise l'ARS.

Le taux d'incidence continue d'augmenter par rapport à la semaine passée en Normandie. Il est de 267,6 cas pour 100 000 habitants contre 236,8 lors du dernier point de situation. Seul le département de l'Orne voit son taux d'incidence diminuer.