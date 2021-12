Musique. Justin Bieber dévoile le clip de sa chanson d'amour pour Noël !

Justin Bieber termine bien l'année ! Le chanteur canadien vient de dévoiler le clip animé de sa chanson de Noël Christmas Love, sortie en novembre 2011 dans son album de chansons de Noël Under The Mistletoe, vendu à 210 000 exemplaires au cours de sa première semaine. Dix ans après ce succès, il partage un album visuel en collaboration avec DreamBear et Tim Fox.

Une version qui sonne plus juste que jamais.

Dans le clip Christmas Love, la star met en scène la romance naissante entre un jeune garçon et une fille rencontrée lors de vacances au ski. Aujourd'hui marié à la mannequin Hailey Baldwin, le clip laisse penser qu'il s'agit des deux amoureux. Et pour preuve, une photo postée sur le compte Twitter de Justin Bieber ressemble fortement à une scène du clip du chanteur.

Découvrez également le clip animé de Someday At Christmas dévoilé le lundi 13 décembre.