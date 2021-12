Musique. La mamy d'Angèle découvre l'album de sa petite fille sur TMC

En pleine promotion de son dernier album Nonante-Cinq, Angèle était l'invitée de Yann Barthès dans l'émission Quotidien sur TMC.

Au cours de l'interview, sur le plateau, les équipes de Quotidien ont diffusé une vidéo tournée dans le plus grand secret. L'interprète de Brol a ainsi pu découvrir une vidéo dans laquelle était présente sa grand-mère.

Dans ce magnéto, on voit la grand-mère de la chanteuse belge découvrir le dernier album de sa petite-fille. Une séquence qui montre tout le naturel de la sénior belge qui s'est dite très fière de ses petits-enfants. Sur le plateau, on a pu voir Angèle touchée et heureuse de découvrir ces images.