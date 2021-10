Cinéma: 126 000 entrées à l'Omnia en 2011

Après avoir réalisé 37 000 entrée en 2010, sur quatre mois seulement puisque la salle avait ouvert ses portes en septembre de cette année-là, l'Omnia République affiche pour 2011 "des chiffres encourageants", estime Hervé Aguillard, "dans une ville où la concurrence entre les salles de cinéma est extrêmement forte". En 2011, les 400 films projetés (dont 98% recommandés "art et essai") auront donc attiré 126 000 spectateurs.

Le top 10 de 2011 à l'Omnia République :

1. Le discours d’un roi : 6 000 entrées

2. The Artist : 4 500

3. Minuit à Paris : 3 450

4. Polisse : 3 150

5. Une séparation : 3 100

6. Angèle et Tony : 2 900

7. True Grit : 2 800

8. Incendies : 2 250

9. Harry Potter et les reliques de la mort – part. 2 : 2 150

10. L’Exercice de l’Etat : 2 120