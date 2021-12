Religion. Monseigneur Jacques Habert en visite à la mosquée d'Hérouville

Alors que cela fait près d'un an que Monseigneur Jacques Habert, évêque de Bayeux-Lisieux, a pris ses fonctions dans le diocèse, il s'est rendu vendredi 10 décembre à la mosquée Annour d'Hérouville-Saint-Clair. Une visite qui avait pour but de réunir les deux religions afin de mieux se connaître et élaborer des projets pour l'avenir.

Accompagné du président de la mosquée Abdenaceur Zerrouky, l'évêque s'est exprimé face aux nombreux fidèles venus prier. "C'est dans un climat de respect, de confiance et de dialogue que je suis venu", a déclaré le religieux. Tous deux ont ensuite prié ensemble après avoir partagé un repas." Je me souviens il y a quelques dizaines d'années, les musulmans n'avaient pas de lieu de culte et avaient du mal à célébrer la prière. Nos amis catholiques nous ont mis à disposition une partie d'une église de l'agglomération caennaise. Cela restera à jamais gravé dans mon cœur", se remémore Abdenaceur Zerrouky avec émotion. Des propos applaudis par l'assemblée silencieuse et attentive pendant les deux discours.