Tirage C1: retrouvailles entre Messi et Ronaldo, Lille face au tenant du titre

Les cadeaux de Noël sont arrivés avant l'heure pour le football français, puisque Lille a hérité du tenant du titre, Chelsea.

Au pied du sapin, deux affiches à faire saliver les amateurs de ballon rond, mais qui vont donner bien des maux de tête aux deux représentants tricolores.

Pour le PSG, qui a terminé deuxième de son groupe derrière Manchester City, le risque était élevé de voir passer le Père Fouettard.

Au fur et à mesure du tirage, les géants ont été redispatchés ailleurs: le Real Madrid (face au Benfica), le Bayern Munich (contre l'Atlético), Liverpool (Salzbourg)...

Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul, Manchester United, un adversaire qui évoque des mauvais souvenirs aux Parisiens.

Il y a le traumatisme du "come-back" subi en 2019, en 8e de finale, déjà, quand les Anglais étaient venus éliminer les Français au match retour, dans le temps additionnel (3-1, aller: 0-2), à une époque où les buts à l'extérieur comptaient encore double en cas d'égalité.

le PSG et United en rodage

L'année suivante, les équipiers de Marcus Rashford et Paul Pogba ont récidivé au Parc des princes (2-1), en phase de groupes, mais ceux de Neymar ont pris leur revanche à Old Trafford (3-1), un match qui a conduit à l'élimination précoce des Mancuniens.

Pour leur troisième confrontation en trois saisons, Paris accueillera à l'aller (15, 16, 22 ou 23 février), un match qui pourra être l'occasion pour les fans d'honorer leur ancien chouchou Edinson Cavani, qui a traversé la Manche en 2020, et jouera le retour à Manchester (8, 9, 15 ou 16 mars).

Les "Red Devils", comme un négatif du PSG, possèdent un effectif capable de rivaliser avec celui ultratalentueux des Parisiens, et une superstar pour jouer les yeux dans les yeux avec Messi.

Cristiano Ronaldo va recroiser la route de la "Pulga", comme au temps des "Clasico" dont ils étaient les protagonistes, quand ils évoluaient respectivement au Real et au FC Barcelone.

Les deux joueurs, qui cumulent 12 Ballons d'Or à eux deux, se sont affrontés à 36 reprises. L'Argentin mène 16 victoires à 11, ainsi que 22 buts inscrits à 21.

Mais il est difficile de prévoir lequel des deux sera dans sa meilleure forme dans deux mois, tant le PSG comme Manchester United se trouvent dans une période de rodage collectif.

Les "Red Devils" ont démis Ole Gonnar Solskjaer de ses fonctions d'entraîneur fin novembre, pour le remplacer par Ralf Rangnick, nommé pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison.

Avec l'Allemand sur le banc, les Mancuniens ont gagné trois de leurs quatre rencontres.

A Paris, l'entraîneur Mauricio Pochettino a reconnu que ses joueurs devaient encore progresser dans le jeu s'ils voulaient aller au bout de leurs rêves.

Lille "en outsider"

"On a deux mois et demi pour travailler et être au point sur les échéances à venir", a déclaré Kylian Mbappé, après le succès encourageant contre Bruges (4-1) mardi dernier.

D'ici là, le buteur aura retrouvé Neymar, victime d'une entorse à une cheville, dont le retour est prévu mi-janvier.

Du côté de Lille, l'entraîneur Jocelyn Gourvennec s'est félicité dimanche des performances de son équipe, qui est revenue "à un très très bon niveau", après le nul contre Lyon (0-0).

Mais face à Chelsea, il faudra pour le Losc augmenter le curseur d'un ou deux crans supplémentaires. Les "Blues", entraînés par l'ancien technicien du PSG Thomas Tuchel, apparaissent comme l'un des plus sérieux candidats pour leur succession.

"Ce sera un gros challenge à relever pour nous. On sera dans la position d'un outsider", a réagi Gourvennec, qui n'était pas encore dans le Nord, quand le Losc a perdu deux fois face aux Londoniens, lors de la phase de groupes de 2019/20.