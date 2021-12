Bonne table à Caen. Sortez les baguettes chez Fleur de sushi

Je n'y avais jamais mis les pieds, et pourtant, il est réputé comme étant l'un des meilleurs restaurants de sushis à Caen. Bien loin des chaînes de sushis à emporter, servis dans les barquettes en plastique - je me promets de ne jamais y retourner -, Fleur de sushi ne fait jamais les choses à moitié. Dans ce restaurant situé rue des Jacobins à Caen, tout est bien présenté, de l'assiette à la décoration, en passant par l'art de la table. Je rejoins mon amie déjà installée à l'étage. La disposition de ce restaurant fait aussi son originalité.

Les california gambas, la signature

du restaurant

Me voilà devant une carte XXL. Mon amie, cliente régulière, me conseille les california gambas. Il s'agit là d'une gamba géante, entourée d'un sushi aux amandes effilées. Le california poulet crunchy me fait aussi de l'œil. On se décide à prendre les deux avec, en supplément, le classique sushi saumon avocat. Chèvre miel, poulet mariné Teriyaki, saumon fumé et fromages frais… Le choix est large. Le restaurant propose des sashimi, des nigiri, des maki et big maki, des california roll, avec un saumon "provenant d'Écosse certifié Label Rouge", précise-t-il sur sa carte. Pour une, deux, trois ou quatre personnes, les plateaux sont généralement très appréciés, un plateau découverte de 16 pièces composé en fonction de l'humeur du chef. Plutôt habituée à la fourchette, je tente l'expérience des baguettes. Ce n'est pas fameux, mais je persévère. Avec les conseils du serveur, je m'en sors plutôt bien. Je me régale. Et je le dis haut et fort, je n'ai jamais mangé d'aussi bons sushis. En dessert, il y a de quoi se faire plaisir avec un moelleux au chocolat "cuit à la demande" ou l'incontournable cheesecake au caramel maison. Mais mon estomac est plein, pour 20,80 €. Pour Noël, la maison propose des repas de fêtes spéciaux.

Pratique. Fleurs de sushi, 36 rue des jacobins à Caen. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h à 22h30. Tél. 02 31 74 26 64.