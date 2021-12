Ça bouge en ville. De nouveaux commerces à Caen et son agglo

Ouverte depuis le 27 novembre, Bohemia est une boutique de prêt-à-porter féminin. Cette nouvelle enseigne est située dans le centre-ville au 14 rue de Strasbourg.

La boutique caennaise est lumineuse et joliment décorée. Les vêtements et accessoires sont à petits prix et tous les quinze jours, il y a des nouveautés. Vous bénéficierez également de tous les conseils mode pour composer une tenue complète, chic et tendance.