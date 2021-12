Le Havre. Le Havre domine Caen lors du derby retour

C'était un match attendu entre deux équipes en forme de Nationale 1. Caen était sur une série de neuf victoires, alors que les Havrais avaient remporté sept de leur huit derniers matchs. Dominateurs, les locaux ont finalement pris leur revanche du match aller (90-77) et recollent au pied du podium. Malgré sa défaite, Caen reste leader.

Le match

Caen a démarré fort la rencontre à 3 points (5-8, 3'). Mais la défense et l'agressivité locale a alors permis aux Havrais de finir le premier quart en tête (21-17, 10'). Paul Turpin, à trois points, à permis aux Seinomarins de faire le break (34-24, 15'). Alors que les visiteurs ont essayé de limiter les dégâts, malgré leur maladresse (42-31, 20').

Jaraun Burrows a ensuite idéalement relancé les locaux, enquillant les paniers à l'intérieur, jusqu'à avoir 17 points d'avance (55-38, 25'). Bryson Pope, puis Moïse Diamé, ont ensuite réagi, revenant à 11 points avant le dernier quart (63-52,30'). Caen a eu l'occasion de recoller à 6 points (63-57, 32'). Mais immédiatement après, Romain Duport et Sylla ont fait la différence (80-64, 37'), amenant un final plus animé offensivement (90-77, 40').

Le joueur du match : Jaraun Burrows

L'ailier fort Bahaméen, champion de Pro B la saison dernière avec Fos-sur-Mer, a fait très mal à la défense caennaise lors de ce derby retour. Ses 24 points et ses 7 rebonds en un peu plus de 30 minutes ont ainsi contraint les visiteurs à déployer un jeu plus offensif qu'à son habitude et cela a finalement fait la différence.

La stat' : 1-1

Depuis que les deux équipes se sont retrouvées en Nationale 1, le bilan de leurs oppositions reste à chaque fois le même avec un partage des derbys.

La fiche

Le Havre - Caen : 90-77 (21-17, 21-14, 21-21, 27-25). 3 200 spectateurs.

Le Havre : Départ : Sylla 14, Mondesir 11, Burrows 24, Suhard 12, Carter 6. Banc : Gentil 3, Turpin 7, Duport 13. Non entrés en jeu : Gelant, Truffert, Ba. Entraineur : Hervé Coudray.

Caen : Départ : Bracy-Davis 7, Thibedore 2, Noel 11, Romain 18, Diame 10. Banc : Loubaki 3, Pope 17, Saumont 2, Ona Embo 3, Austin 1, Wiscart Goetz 3. Entraineur : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les deux équipes termineront leur année 2021 à domicile. Le Havre recevra le Centre Fédéral le mardi 14 décembre à 20h, alors que les Caennais accueilleront Avignon, le vendredi 17 décembre à 20h.