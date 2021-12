Manche/Calvados. Votre sapin de Noël livré et retiré à domicile avec Un sapin chez soi

Il est encore temps de se procurer son beau sapin. Mais encore faut-il avoir la place ou la force nécessaire pour le transporter… Pas toujours évident. C'est pour cette raison que les Cherbourgeois Morgan et Paul Bozec et le Caennais Karl Pasquier ont décidé de renouveler leur service : "Un sapin chez soi". Pour la deuxième année, ils proposent la livraison et le retrait de sapin à domicile gratuitement, sur Caen, et dans tout le département de la Manche, sur rendez-vous. Les trois commerçants se paient grâce à la revente de sapins aux particuliers, qu'ils achètent chez Exelsa Production, à Bricqueville-la-Blouette.

"Ce sont de très bons sapins [Nordmann] de bonne qualité, comme ceux qu'on retrouve en jardinerie. Les sapins bas de gamme tiennent moins bien dans le temps et perdent vite leurs aiguilles", détaille Morgan Bozec. Les tailles varient de 1,25 m à 2,5 m de haut. C'est un sapin d'1,75 m qu'Elisabeth, habitante dans une résidence à Octeville, a choisi de se faire livrer. Mardi 7 décembre, à 10 h, Morgan Bozec sonne en bas de chez elle. "Comme vous voyez, j'aime les grands sapins. Je suis petite et j'ai un énorme problème de dos, raconte la cliente de 72 ans qui habite au deuxième étage. Donc je ne peux plus me permettre de le porter." En à peine 5 minutes, le sapin est installé dans le salon. "C'est merveilleux, je n'ai plus qu'à le décorer avec ma fille et ma petite-fille de 8 ans", se réjouit Elisabeth.

Cinq minutes plus tard : mission accomplie pour Morgan Bozec. "C'est merveilleux!" se réjouit Elisabeth, 72 ans, qui souffre de problèmes de dos. - Marthe Rousseau

"C'est satisfaisant quand on arrive, qu'on pose le sapin, et qu'il y a des enfants. Ils décorent alors le sapin dans les heures qui suivent", se réjouit Morgan. Le retrait se fait à partir du 5 janvier, sur rendez-vous. Au moins 250 sapins ont déjà été livrés.