Instants critiques au Rive Gauche

A l’origine de cette nouvelle création de François Morel ? Les échanges légendaires entre Jean-Louis Bory et Georges Charensol, critiques amis et ennemis, du “Masque et la Plume”, l’émission du dimanche soir de France-Inter. Les joutes verbales de ces deux “frères ennemis” des ondes sont ici théâtralisées. Avec ses compagnons Olivier Broche et Olivier Saladin, il affûte sa plume pour faire s’entredéchirer le duo vedette. “J’ai eu envie de décontextualiser les échanges entre eux. Oublier le cadre de l’émission de radio, les autres protagonistes et me concentrer juste sur deux personnages, dont les seuls sujets de conversation seraient les films qu’ils ont vus”, affirme l’écrivain. Pour celles et ceux qui aiment le sarcasme et l’humour décalé, ils apprécieront sans aucun doute ce spectacle.



Pratique. Instants critiques, mardi 10 et mercredi 11 janvier, à 20h30, Le Rive Gauche, St-Etienne-du-Rouvray. Tarif de 10 à 20 €. Tél. 02 32 91 94 94.

(Photo Toussaint)