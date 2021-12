CHU de Rouen. Les urgences adultes surchargées, jusqu'à 4 heures d'attente

Il ne faut se rendre aux urgences du CHU de Rouen qu'en cas d'urgences sévères. C'est le message rappelé au sein de l'hôpital public alors que le plan blanc a été réactivé à nouveau, mardi 7 décembre.

S'il s'agit de faire face à une "forte et rapide dégradation des indicateurs épidémiologiques locaux" avec la cinquième vague de Covid-19, le CHU de Rouen enregistre surtout une "activité particulièrement soutenue aux urgences adultes, sur les filières de soins non-Covid". En cause notamment, un manque de personnel médical et paramédical, lié à des difficultés de recrutement depuis plusieurs mois, "qui fait que l'on n'arrive pas à avoir des lits d'hospitalisation pour les patients quand c'est justifié", explique le professeur Luc-Marie Joly, chef de service des urgences adultes du CHU de Rouen.

Ces patients vont donc "stagner dans le service des urgences pendant de longues heures alors que les urgentistes ont fait leur travail et que le dossier est conclu pour eux".

Cette situation entraîne un "encombrement" qui vient "compliquer la prise en charge de tous les autres patients qui se présentent dans le service", poursuit le professeur Luc-Marie Joly.

Actuellement, les délais d'attente peuvent aller jusqu'à 4 heures pour les prises en charge les moins urgentes dans le service. D'où la nécessité, pour le professeur Luc-Marie Joly, d'insister sur le fait que "les malades les moins graves, c'est-à-dire ceux dont on se rend compte que leur problème aurait pu être géré par un médecin traitant, ne sont pas prioritaires et donc risquent d'attendre de très longues heures".

Ne venir qu'en cas d'urgence

Évidemment, les urgences vitales restent, elles, prises en charge normalement. Des infirmières d'accueil sont présentes pour évaluer l'état de chaque patient se présentant à l'accueil du service.

"C'est la gravité potentielle d'un problème qui doit justifier la prise en charge aux urgences du CHU", insiste le chef de service. À Rouen, pour avoir une consultation de médecin rapidement en cas de problème de santé, il est possible de s'adresser à SOS Médecins ou d'appeler le 116 117 pour un médecin de garde.

En cas d'urgence, il faut bien sûr contacter le 15.