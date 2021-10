Rouen-Caen : une Chambre régionale des comptes pour deux !

Un texte de loi, paru le 14 décembre dernier au bulletin officiel, prévoit en effet la suppression de sept d’entre elles.

Duel entre les deux capitales normandes

La Haute et la Basse Normandie n’en auront bientôt plus qu’une seule. Il est en effet prévu de fusionner celles de Caen et Rouen. Où sera-t-elle ? Aucun lieu n’a encore été choisi. Chaque ville plaide bien sûr pour conserver chez elle l’organisme de contrôle de finances publiques. “Nous espérons que le gouvernement reviendra sur sa décision”, déclare ainsi Frédéric Sanchez, vice-président de la Crea. “Nous pensons que Rouen, en tant que principale agglomération normande, doit conserver une chambre régionale des comptes. C’est un outil fondamental de la transparence de la vie locale.”

Le gouvernement justifie cette mesure par un gain d’efficacité, les élus de la Crea y voient plutôt un moyen supplémentaire de faire des économies. Par ailleur, l’hôtel Delamare-Deboutteville, qui accueille la Chambre régionale des comptes, a été rénové et inauguré assez récemment dans le but d’héberger cette institution.