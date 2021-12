Netflix. Quels sont les meilleurs films et séries de Noël à regarder absolument ?

C'est l'heure du rituel. La nuit est tombée, le sapin s'illumine, on se prépare à s'enrouler dans un plaid avec un bon chocolat chaud entre les mains, et le petit plaisir coupable de regarder les films de Noël que l'on connaît tous déjà par cœur. Voici notre top 10 !

The Holiday (2006)

On commence avec classique de Noël ! The Holiday avec Cameron Diaz. Une Américaine et une Anglaise, toutes deux déçues des hommes, décident, sans se connaître, d'échanger leurs appartements. Iris va débarquer dans une demeure de rêve tandis que la distinguée Amanda découvre une petite maison de campagne sans prétentions.

Love Actually (2003)

Un film qu'on peut voir à Noël… mais aussi pour la Saint Valentin, Love Actually. Entre idylles amoureuses, liens familiaux, mariages et rencontres d'aéroport, plusieurs couples sont cernés par l'amour et les peines de cœur pendant les fêtes de Noël.

Love Hard (2021)

Nouveauté de ce Noël 2021, Love Hard. Une jeune femme de Los Angeles traverse le pays pendant les fêtes de Noël pour surprendre l'homme qu'elle a rencontré sur Internet, mais découvre qu'elle s'est fait avoir.

L'alchimie de Noël (2019)

L'alchimie de Noël, un film familial. Une formule magique envoie un chevalier du XIVe siècle dans l'Amérique contemporaine, où il tombe amoureux d'une prof de sciences déçue par l'amour.

Klaus (2019)

Un magnifique film d'animation de Noël, Klaus. Un facteur égoïste et un fabricant de jouets solitaire forgent une amitié improbable, apportant la joie à une bourgade sombre et froide qui en a désespérément besoin.

Le Pôle express (2004)

Comment passer à côté du film d'animation de Noël par excellence, Le Pôle Express ? Dans ce conte chaleureux, un jeune garçon retrouve l'esprit de Noël lors d'un voyage en train en direction du Pôle Nord.

Les Chroniques de Noël : Deuxième partie (2020)

Après avoir découvert la première partie des Chroniques de Noël, découvrez la partie deux. Désormais ado, et désapprouvant la nouvelle relation amoureuse de sa mère, Kate fugue et atterrit au Pôle Nord, où un vilain elfe essaie d'annuler Noël…

La Princesse De Chicago (2018)

En découvrant qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, une pâtissière terre à terre et une future princesse élaborent un plan pour échanger leurs rôles. Découvrez la trilogie La Princesse de Chicago, Dans la peau d'une reine et depuis peu En quête de l'étoile.

Le Grinch (2018)

Un ermite grognon complote pour mettre fin à Noël dans le joyeux village de Chouville. Mais une petite fille généreuse pourrait bien le faire changer d'avis… Le Grinch, grand classique de Noël.

Gremlins (1984)

Pour finir, un grand classique des années 80, Gremlins. Pour Noël, Rand offre à son fils Billy une mignonne petite créature qui donne bientôt naissance à une armée de petits monstres diaboliques.





Il n'y a plus qu'à choisir !