Avranches. Les pompiers ouvrent un nouveau centre éphémère de vaccination

Après Saint-Lô fin novembre, les pompiers de la Manche ont ouvert un autre centre éphémère de vaccination, cette fois à Avranches. L'opération s'étale sur une semaine, entre le lundi 6 et le vendredi 10 décembre.

Dans ce centre, installé salle Victor Hugo sur la place Carnot et ouvert de 9 h 30 à 18 h 30, les candidats au vaccin, que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième dose, peuvent venir avec ou sans rendez-vous. En tout, 5 000 doses de vaccins Pfizer ou Moderna (pour les plus de 30 ans) sont disponibles et 1 000 peuvent être administrées chaque jour. L'opération saint-loise avait permis de vacciner 1 340 personnes sur deux jours, avec une bonne moitié de troisièmes doses.