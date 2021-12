JO 2024. La Normandie à la recherche de délégations olympiques

Lundi 6 décembre, la Région a présenté, à l'auditorium de l'Abbaye aux Dames de Caen, la démarche mise en place afin d'attirer des délégations nationales à sélectionner la Normandie comme base arrière pour les jeux de 2024. Si la Normandie n'accueille aucune compétition pendant les Jeux, elle servira de base d'entraînement. 57 infrastructures sportives ont déjà été sélectionnées pour accueillir les sportifs. Pour Hervé Morin, le président de Région, "à chaque fois qu'il y a une compétition internationale en Normandie ou à Paris, il faut essayer d'aller accrocher un pays et essayer de créer ou de maintenir une relation particulière avec les délégations étrangères et certaines fédérations françaises".

Hervé Morin invite les différentes parties prenantes à "jouer collectif" et "créer un environnement général qui nous permettrait d'accueillir une délégation". "L'idée est de chasser en meute, souligne Aline Louisy Louis, vice-présidente de la Région en charge des Sports. On doit accompagner les villes et les collectivités pour être le mieux armé."

La présentation de la stratégie d'accueil des délégations olympiques en Normandie s'est déroulée au siège de la Région Normandie à Caen lundi 6 novembre. - Mathieu Marie

Mathilde Sillard, chargée de mission, a présenté la mise en action opérationnelle. La Région s'appuie, entre autres, sur l'entreprise Spartner, société qui accompagne les acteurs du monde du sport dans le management de leurs projets de déplacements et d'événements.

La délégation canadienne à Caen

Cette entreprise a d'ailleurs été sélectionnée pour son large réseau, ses connaissances sur les exigences des délégations et son savoir-faire sur des événements internationaux. Ses missions ? Promouvoir les potentialités d'accueil de délégations en Normandie et référencer les centres de préparation en fonction des délégations pouvant être accueillies.

Aline Louisy-Louis, Vice-présidente de la Région en charge des sports, sur la stratégie pour devenir base arrière de Paris 2024 Impossible de lire le son.

À ce jour, la délégation canadienne en natation est la première à avoir choisi la Normandie pour 2024. Son camp d'entraînement sera à Caen, et ce dès 2022, dans le cadre des Jeux du Commonwealth, qui seront la même année à Birmingham.