Cherbourg-en-Cotentin. Cinq groupes et artistes sur la scène du Tremplin des musiques actuelles

Qui remportera le Tremplin des musiques actuelles du Cotentin samedi 11 décembre, à 19 heures, à l'Espace Buisson à Cherbourg ? Le rappeur Saint-Vaastais No-Za, mais aussi Mezzanine, Zedog x Onz, Grégaire et My girlfriend is a nurse sont en lice, après avoir remporté l'audition du 10 novembre. L'artiste solo ou groupe lauréat obtiendra un accompagnement personnalisé de la Ville de Cherbourg et des partenaires du Tremplin du Circuit, du conseil à la production, en passant par des aides pour monter un dossier de subvention, apprendre à bien communiquer. Le gagnant sera aussi à l'affiche des festivals Les Art'zimutés et Musikensaire.

La Faim du tigre, Jyeuhair, et 170 39 ont remporté les éditions précédentes.

Pratique. Entrée gratuite