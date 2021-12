Caen. Noël se fête en musique !

Déambulations musicales, concerts "Pantoufles", Aladdin sur glisse… Ce week-end des 11 et 12 décembre et les jours qui suivent s'annoncent riches en musique à Caen.

Les étudiants sur le marché de Noël

Samedi 11 décembre à 18 heures, les étudiants de la Café Calva Caenexion déambuleront dans les allées du marché de Noël. Leur but ? "Réchauffer les cœurs, en cette fin d'année hivernale." Ce groupe, né en 2018, possède un répertoire varié, allant de Charles Aznavour à Billie Elish, en passant par Coldplay et Stevie Wonder.

Le trio vocal des Pintades toniques

Le groupe de musique Les Pintades toniques s'invite sur la place de la République de Caen, dimanche 12 décembre. Le trio vocal composé d'Émilie Corre, Karine Lepaulmier et Marie-Paule Bonnemason partagera des chants de Noël, de manière singulière. Issue d'une formation d'artiste lyrique et improvisatrice, Marie-Paule Bonnemason a notamment obtenu en 2014 le premier prix en comédie musicale au Concours international d'opérettes et de théâtre musical de la ville de Marseille.

Des concerts… à la maison

Pour célébrer ses 25 ans, le collectif Pan organise des concerts… à la maison ! Ces rendez-vous musicaux, appelés "concerts Pantoufles", se font chez l'habitant qui reçoit artistes et publics dans son salon. En cette fin d'année, il est possible d'apprécier du jazz et de la musique improvisée, dans un cadre intimiste. Une expérience à découvrir. Dimanche 12 décembre à 19 heures, Thierry Lhiver et François Chesnel se prêtent au jeu des pantoufles, munis d'un trombone et d'un piano. Lundi 13 décembre à 19 heures, ce sera au tour de Vincent Leyreloup et Jacques Fravel. Le duo Two be Free proposera des impros libres sur des couleurs rythmiques afros, funk, swing avec un saxophone, une batterie et un piano. Samuel Belhomme et sa trompette s'inviteront dans un salon mercredi 15 décembre. Pour profiter du duo Caillou, il faudra attendre la fin de semaine prochaine, vendredi 17 décembre.

Aladdin fête, lui aussi, Noël !

Samedi 18 décembre à 17 h 15, les célèbres Aladdin, Jasmine, le Génie, Jafar et le Sultan débarquent au Zénith de Caen. Aladdin sur glisse, un Noël de génie marque l'occasion de découvrir plus d'une quinzaine d'artistes et interprètes, issus de nombreuses disciplines mêlant patinage artistique, acrobaties et jeu d'acteur. Le spectacle aux dimensions humoristiques, acrobatiques, rythmiques, esthétiques et interactives convient pour les curieux de tous âges.

Pratique. Café Calva Caenexion, samedi 11 décembre à 18 heures, au marché de Noël de Caen. Les Pintades toniques, dimanche 12 décembre sur la place de la République de Caen. Concerts pantoufles, 25 €. Durée : 45 minutes. Infos : 02 50 08 62 44. Aladdin sur glace, un Noël de génie, samedi 18 décembre, à 17 h 15 au Zénith de Caen. De 16 à 21,50 €.