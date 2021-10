Ateliers artistiques du Safran Collectif : musique pour tous

Les ateliers de pratique artistique croisée et mixte, animés par le Safran Collectif, sont destinés tant au public en situation de “handicap”qu’à celui dit “valide”. L’occasion est offerte à chacun de découvrir différentes démarches artistiques comme le théâtre, les marionnettes, la vidéo ou encore la musique. Le prochain atelier se déroulera le 7 janvier au conservatoire de Rouen. Trois ateliers y seront proposés. Les participants découvriront et pourront jouer avec des objets sonores. Ils sont accessibles (à partir de 15 ans) à tous ceux qui désirent s’investir dans ce projet. Chacun est invité à communiquer son éventuel besoin de faire des pauses. Ce projet est expérimental et pourra évoluer selon les propositions et l’investissement de chacun.



Pratique. Samedi 7 janvier, de 10h à 17h, au Conservatoire, 50 avenue de la Porte des Champs, Rouen. Tarif 30 € (frais d’inscription pour l’année) Résa. 02 35 15 02 10 ou gestion@lesafrancollectif.com.