Le cirque Phénix au zénith : la fabuleuse histoire de Mulan

Les spectacles du Cirque Phénix se réfèrent à des trames écrites. Les représentations des étoiles du Cirque de Pékin sont des adaptations libres de légendes ancestrales chinoises. Cette fois-ci, ces virtuoses du cirque retraceront l’histoire formidable de “Mulan”.



La légende de MulanMulan, fille d’officier, se transforme en homme pour prendre au combat la place de son père, trop vieux et de son frère, trop jeune. Formée aux arts du combat dès l’enfance, elle ne tarde pas à se distinguer. Après douze années de secret bien gardé, elle sera finalement reconnue. Mulan voit alors son destin bouleversé. Cinquante artistes déploieront pour vous multitudes de numéros étonnants et renversants basés sur la force et l’exploit physique. Le conte se dévoile au fil des deux heures de spectacle, livré par une conteuse qui vous fera rentrer dans l’univers de cette fresque chinoise. Découvrez des numéros inédits, des centaines de costumes, et des effets spéciaux jamais réalisés dans un spectacle de cirque et pour toute la famille.



Pratique. Les étoiles du cirque de Pékin par le cirque phénix, vendredi 20 janvier, à 20h30, Zénith de Rouen.Tél. 02 32 91 92 92. Tarifs de 34 à 46 €