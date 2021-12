Caen. Les Drakkars se font renverser dans le final à Epinal

Les Caennais avaient l'occasion de capitaliser après leur victoire contre le leader Brest (2-1). Malheureusement, au bout des tirs au but, les Drakkars ont été battus dans le chaudron Vosgien (3-2), mais rapportent un point quelque peu frustrant.

Le match

D'entrée de jeu, Felix Chamberland a permis aux Normands de mener sur un exploit personnel (0-1, 5'). Percutants, les visiteurs se sont même ensuite vus un but refusé, et auraient pu faire le break dans cette période (0-1, 20'). La deuxième période a maintenu la domination des Caennais, sans but (0-1, 40').

Dans le dernier tiers, Epinal a profité d'une supériorité numérique pour égaliser avec Ganz (1-1, 43'). Caen a vite repris l'avantage avec André Ménard, bien servi par Chamberland (1-2, 46'). Mais Lubin a profité d'un palet éjecté d'un engagement pour pousser les visiteurs aux prolongations (2-2, 54' et 60').

Les Caennais ont résisté à des infériorités pour aller à des tirs au but bien engagés par Ménard et Chamberland. Mais finalement, après des égalités, Fujerik a marqué le tir déterminant au 7e tour (3-2).

L'homme du match : le septième homme local

Le public de la patinoire d'Epinal est réputé pour être capable de porter ses joueurs. Avec une affluence digne de la Ligue Magnus (2 200 spectateurs), nul doute que ce public a eu un impact important dans le retour des locaux dans le dernier tiers, et à deux reprises. Finalement, les Vosgiens ont réussi à ne laisser qu'un point aux Caennais, malgré leur domination.

La stat' : 5

Pour la cinquième fois de la saison en 10 matchs, les Drakkars ont dû jouer des prolongations. Mais pour la première fois, elles se sont achevées par une défaite.

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars) : "On n'a pas réussi à se mettre à l'abri. On perd aux penaltys. On prend un point alors qu'on avait l'opportunité d'en prendre trois. On a eu beaucoup d'occasions mais on ne les met pas dedans. C'est difficile pour eux. Les garçons ont fait un bon match. Aujourd'hui, il manque cette réussite, il manque cette efficacité offensive."

La fiche

Epinal - Caen : 3-2 (0-1, 0-0, 2-1. Prl. : 0-0. Tab : 3-2). 2 200 spectateurs.

Epinal : Buts : N.Ganz (42'46, ass. D.Baskatovs et K.Altidor, supériorité numérique), A.Lubin (53'14, ass. D.Fujerik et T.Rusina). Tirs au but réussis : M.Rudzan, D.Fujerik x2. Pénalités : 12'. Entraineur : Jan Plch.

Caen : Buts : F.Chamberland (4'45), A.Menard (45'24, ass. F.Chamberland et R.Chauvel). Tirs au buts réussis : A.Menard, F.Chamberland. Pénalités : 10'. Entraineur : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars essaieront de rebondir à domicile contre Montpellier, 12e, le samedi 11 décembre à 20h30.