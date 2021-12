Basket (N1M). Caen gagne grâce à une solide défense contre Pont-de-Chéruy

Quinze jours après une clôture réussie des matchs aller contre Mulhouse (77-70), les Caennais pouvaient rester en tête de la poule en cas de succès. C'est chose faite, grâce à une neuvième victoire consécutive, contre Pont-de-Chéruy (61-46).

Le match

Maladroites dans un premier temps (7-7, 5'), les deux équipes ont un peu plus dynamisé le jeu, à l'image de Moïse Diamé (17-13, 10'). La défense caennaise s'est ensuite montrée à son avantage, s'offrant ainsi un petit break (23-15, 16'). Avant que Waverly Austin n'applique sa loi sous le panier, permettant ainsi au CBC d'aller aux vestiaires à +9 (31-22, 20').

Après la pause, Carl Ona Embo a fait le spectacle de loin (38-22, 23'). Le reste de la période a été plus équilibré et a permis à Soumaoro de légèrement réduire l'écart (47-34, 30'). De nouveau, les Normands se sont servis de leur défense pour mettre en échec les Isérois, malgré une attaque dans un petit rythme (57-41, 38'), avant un final plus offensif, dans la lignée d'Austin (61-46, 40').

Le Top : Une défense toujours plus compacte

Les Cébécistes ont un jeu réputé pour sa solidité défensive, avec une moyenne de points encaissés inférieure à 70 points. Mais ce vendredi, ils ont réussi à bloquer leurs visiteurs à seulement 46 points, avec notamment seulement 29% de réussite au tir. Cette performance défensive a probablement pesé dans une performance offensive un peu décevante.

La stat' : 1

Un seul joueur a marqué plus de 10 points dans ce match, le pivot caennais Waverly Austin, auteur de 14 points.

La réaction

La fiche

Caen - Pont-de-Chéruy : 61-46 (17-13, 14-9, 16-12, 14-12). 1800 spectateurs.

Caen : Départ : Bracy-Davis 9, Thibedore 4, Noel 3, Romain 2, Austin 14. Banc : Loubaki 5, Pope 7, Saumont 5, Diame 5, Ona Embo 5, Wiscart Goetz 2. Entraineur : Fabrice Courcier.

Pont-de-Chéruy : Départ : Chelle 6, Coudray 6, Eyoum, Guillou, Thevenard 8. Banc : Evelyn 3, David 5, Tchoubaye 2, Soumaoro 10, Nseke Ebele 4. Non entré en jeu : Diara. Entraineur : Dounia Issa.

Prochain rendez-vous

Place au derby retour pour les Caennais, qui iront défier aux Docks Océane les Havrais d'Hervé Coudray (présent au palais ce vendredi), le samedi 11 décembre à 20h30.