Alençon. Couac lors de l'inauguration des illuminations de Noël

"Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro !" Vendredi 3 décembre, sous une fine pluie et un thermomètre affichant 5 °C, le maire PS d'Alençon Joaquim Pueyo s'est rendu sur la place de la Magdeleine, dans le centre-ville, afin d'y célébrer le lancement des illuminations et festivités de Noël.

Mais au moment d'appuyer sur le bouton rouge censé allumer toutes les lumières, rien ne s'est passé comme prévu. Aucune guirlande ne scintillait. "Ah, nous avons un problème technique ?", a demandé l'élu. Et de fait, la foule a dû patienter cinq minutes avant que la panne soit réglée par un technicien.

À la seconde tentative, la magie de Noël a fait son œuvre.

Joaquim Pueyo en a profité pour féliciter le travail effectué par la municipalité et a eu une pensée pour les commerçants du centre-ville, "qui ont connu des moments difficiles".

4 000 mètres de câbles

Le responsable du service événementiel de la Ville d'Alençon, Marc Aïvar, explique avoir installé avec son équipe "près de 4 000 mètres de câbles, plus de 17 000 leds et plus de 400 guirlandes, boules et autres motifs". Huit agents sont mobilisés pendant un mois et demi pour le montage et le démontage des décorations. Près de 550 sapins ont été installés aux abords de la patinoire, des écoles, des chalets et des commerçants.